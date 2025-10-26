Terremoto in Irpinia scossa di magnitudo 4 a Montefredane | paura ma niente danni

Tre scosse di terremoto hanno fatto tremare l'Irpinia. Dopo il sisma registrato nei giorni scorsi con epicentro a Grottolella, la terra è tornata tremare nell'Avellinese. La scossa più forte, di magnitudo 4, è stata registrata alle 21.49 di sabato 25 ottobre in località Montefredane. Il sisma, a una profondità di 14 km, è stato avvertito anche nelle province di Napoli, Salerno e Benevento. Non ci sono stati feriti e, come evidenziano gli accertamenti condotti nella notte, non ci sarebbero particolari danni o criticità. Ad Avellino e in diversi paesi limitrofi i residenti si sono riversati in strada. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

