Terremoto in Irpinia | paura ma niente danni scuole chiuse lunedì Tanti hanno preferito dormire in auto

Da due giorni uno sciame sismico colpisce l’Alta Irpinia, in Campania, e non si è ancora fermato. Anche nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre una scossa di magnitudo 2.1 è stata registrata dagli strumenti dell’Ingv ad una profondità di 14 chilometri, nella località di Bosco Magliano, territorio di Montefredane. Molta gente è scesa in strada, in tanti hanno addirittura preferito dormire in auto o nei centri di accoglienza predisposti dai comuni, soprattutto nell’area vicina all’epicentro. “La gente è preoccupata e spaventata, le scosse non si fermano” ha riferito il sindaco Ciro Aquino, che ha intanto disposto la chiusura delle scuole. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Terremoto in Irpinia: paura ma niente danni, scuole chiuse lunedì. “Tanti hanno preferito dormire in auto”

