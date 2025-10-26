Terremoto in Irpinia | paura ma niente danni Domani scuole chiuse 

Tre scosse di terremoto  hanno fatto tremare l’Irpinia nella serata di sabato: l a più forte, di magnitudo 4, e’ stata avvertite anche nelle province di Napoli, Salerno e Benevento. Non ci sono stati feriti e dagli accertamenti condotti nella notte  non sono emersi particolari danni o criticità  ma ad Avellino e in diversi paesi la gente si e’ riversata in strada e qualcuno ha preferito non dormire in casa. Domani le scuole resteranno chiuse in tutta l’Irpinia a titolo precauzionale. Dopo  il sisma di venerdi’ alle 13 con epicentro a Grottolella, l’Irpinia e’ stata attraversata da uno sciame sismico: stavolta la s cossa piu’ forte e’ stata registrata alle 21,49 in localita’ Montefredane,  a una profondita’ di 14 km. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

