Terremoto in Irpinia | paura ma niente danni Domani scuole chiuse

Tre scosse di terremoto hanno fatto tremare l’Irpinia nella serata di sabato: l a più forte, di magnitudo 4, e’ stata avvertite anche nelle province di Napoli, Salerno e Benevento. Non ci sono stati feriti e dagli accertamenti condotti nella notte non sono emersi particolari danni o criticità ma ad Avellino e in diversi paesi la gente si e’ riversata in strada e qualcuno ha preferito non dormire in casa. Domani le scuole resteranno chiuse in tutta l’Irpinia a titolo precauzionale. Dopo il sisma di venerdi’ alle 13 con epicentro a Grottolella, l’Irpinia e’ stata attraversata da uno sciame sismico: stavolta la s cossa piu’ forte e’ stata registrata alle 21,49 in localita’ Montefredane, a una profondita’ di 14 km. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondisci con queste news

Terremoto in Irpinia. La terra ha tremato alle 21.49 di sabato 25 ottobre. Una scossa lunga una ventina di secondi, di magnitudo 4 con epicentro a Montefredana, in provincia di Avellino. Profondità 14 km. Il sisma è stato avvertito in tutto il territorio regionale Gu - facebook.com Vai su Facebook

Terremoto in Irpinia, la Protezione civile: "Nessun danno" $terremoto $avellino $25ottobre - X Vai su X

Terremoto in Irpinia, scossa di magnitudo 4 a Montefredane: paura ma niente danni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Terremoto in Irpinia, scossa di magnitudo 4 a Montefredane: paura ma niente danni ... Come scrive tg24.sky.it

In Irpinia torna la paura del terremoto - Tre scosse di terremoto hanno fatto tremare l'Irpinia nella serata di sabato: la piu' forte, di magnitudo 4, e' stata avvertite anche nelle province di Napoli, Salerno e Benevento. Riporta ilroma.net

Terremoto ad Avellino, la nuova scossa di 4.0: torna la paura in Irpinia e in Campania - Nessun danno segnalato e nessun ferito a Protezione Civile e vigili del fuoco, ma i timori ... Da ilmattino.it