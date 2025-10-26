Terremoto in Irpinia paura a Montefredane | crepe sui muri ad Arcella

MONTEFREDANE – Alcune crepe sono comparse sui muri di diverse abitazioni nella frazione Arcella di Montefredane, in provincia di Avellino, dopo la scossa di terremoto avvertita nella serata di ieri in Irpinia.Conferma del sindaco e video testimonianzeLa segnalazione è stata confermata dal sindaco. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

