Terremoto in Irpinia paura a Montefredane | crepe sui muri ad Arcella

Avellinotoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MONTEFREDANE – Alcune crepe sono comparse sui muri di diverse abitazioni nella frazione Arcella di Montefredane, in provincia di Avellino, dopo la scossa di terremoto avvertita nella serata di ieri in Irpinia.Conferma del sindaco e video testimonianzeLa segnalazione è stata confermata dal sindaco. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

terremoto irpinia paura montefredaneTerremoto in Irpinia, scossa di magnitudo 4 a Montefredane: paura ma niente danni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Terremoto in Irpinia, scossa di magnitudo 4 a Montefredane: paura ma niente danni ... Segnala tg24.sky.it

terremoto irpinia paura montefredaneTerremoto ad Avellino, la nuova scossa di 4.0: torna la paura in Irpinia e in Campania - Nessun danno segnalato e nessun ferito a Protezione Civile e vigili del fuoco, ma i timori ... Da ilmattino.it

terremoto irpinia paura montefredaneNuova scossa di terremoto in Irpinia: paura a poco meno di un mese dall’anniversario del sisma del 1980 - Centinaia di chiamate ai Vigili del Fuoco, ma nessun danno rilevato. Secondo casertaweb.com

Cerca Video su questo argomento: Terremoto Irpinia Paura Montefredane