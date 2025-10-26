Terremoto in Irpinia nessuna chiusura | le scuole di Cassano restano aperte

Avellinotoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la scossa sismica avvertita in Irpinia, il sindaco di Cassano Irpino, Salvatore Vecchia, ha confermato che le scuole del comune resteranno regolarmente aperte domani.Verifiche negli edifici: nessuna criticità riscontrata«Abbiamo effettuato un sopralluogo negli edifici scolastici e non sono. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

terremoto irpinia nessuna chiusuraTerremoto in Irpinia: paura ma niente danni, scuole chiuse lunedì. “Tanti hanno preferito dormire in auto” - Continua lo sciame sismico che da venerdì colpisce l'Alta Irpinia. Riporta ilfattoquotidiano.it

terremoto irpinia nessuna chiusuraTerremoto in Irpinia di magnitudo 4 avvertito anche a Napoli e Salerno. Scuole chiuse VIDEO - Una scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata ieri sera (25 ottobre) alle 21. Come scrive ilgazzettino.it

terremoto irpinia nessuna chiusuraScuole chiuse in Campania per terremoto in Irpinia domani 27 ottobre: l’elenco delle città - Le scuole di diversi Comuni saranno chiuse lunedì 27 ottobre per verifiche sui crolli. Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Terremoto Irpinia Nessuna Chiusura