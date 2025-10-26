Terremoto in Irpinia nessuna chiusura | le scuole di Cassano restano aperte
Dopo la scossa sismica avvertita in Irpinia, il sindaco di Cassano Irpino, Salvatore Vecchia, ha confermato che le scuole del comune resteranno regolarmente aperte domani.Verifiche negli edifici: nessuna criticità riscontrata«Abbiamo effettuato un sopralluogo negli edifici scolastici e non sono. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
