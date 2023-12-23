Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Furto al Louvre, presi 2 dei 4 ladri: uno stava per scappare in Algeria, l'altro in Mali. «Sono specializzati ... leggo.it
Juve Lazio Primavera 0-0 LIVE: che occasione per i bianconeri, Bassino vicinissimo al vantaggio! juventusnews24.com
Anticipazioni Domenica In 26 ottobre, tra gli ospiti Diego Abatantuono e Virginia Raffaele dilei.it
Castel D’Azzano, quel “Presente” di cui nessuno parla ilprimatonazionale.i
Stefano Guarnieri a Tgcom24: "Non si vuole controllare la velocità alla guida" tgcom24.mediaset.it
Calendario Liga 2025/2026: date, orari, partite, risultati, classifica calcionews24.com
Auto precipita giù da un ponte in Gallura: morto un ragazzo, suo padre fra i soccorritori
Tragedia nella notte a Tempio Pausania, in Gallura, dove un'auto con a bordo cinque giovani è preci... ► ilgiornale.it
Odermatt inaugura la stagione olimpica: è leader a Soelden
Lo svizzero chiude davanti a Schwarz e Brennsteiner. De Aliprandini 18°, Vinatzer 21° Marco Odermat... ► sportface.it
“Andavo in onda col sorriso ma dentro avevo una specie di tormento, un buio. Non avevo più un confine, un’identità”: parla Francesca Fialdini
“Andavo in onda col sorriso ma dentro avevo una specie di tormento, un buio”. È una confessione a c... ► ilfattoquotidiano.it
Tra mito e realtà: rileggere Sigonella quarant’anni dopo
Roma, 26 ott – Quarant’anni fa, il 7 ottobre dell’85, un commando di terroristi palestinesi prendev... ► ilprimatonazionale.i
Torino Genoa (domenica 26 ottobre 2025 ore 12:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno una a secco allo Stadio Olimpico Grande Torino
Il Torino ospita il Genoa nella giornata 8 del campionato di Serie A con la speranza di dare seguit... ► infobetting.com
LIVE Alle 12.30 Torino Genoa, le ufficiali: granata con Paleari in porta. Ospiti con Ekhator
Dopo la vittoria col Napoli i granata ospitano i liguri in cerca di punti per lasciare l'ultima piaz... ► gazzetta.it
Servizio Oepac, il Comune di Roma aumenta le risorse per l'assistenza ai bambini con disabilità
Via libera dalla giunta capitolina alla delibera per l’aumento del costo orario del servizio Oepac... ► romatoday.it
Il sensore Sony LYT 910 da 200 megapixel darà del filo da torcere a Samsung
Secondo un informatore, il nuovo sensore di Sony da 200 megapixel potrebbe dare del filo da torcer... ► tuttoandroid.net
Incidente sul lavoro in Puglia: cade dal ponteggio, muore un operaio
Morto l'operaio caduto da un ponteggio nel Foggiano. Non ce l'ha fatta l'operaio di 58 anni Matteo D... ► quotidianodipuglia.i
Donna precipita in un dirupo di 10 metri: salvata dai vigili del fuoco
Nel pomeriggio di sabato, una donna è stata soccorsa e recuperata a Carinola, in frazione Croce di... ► casertanews.it
Papa:sogno Chiesa umile,no vanagloriosa
11.56 Attenzione alle divisioni all'interno della Chiesa, della Comunità cristiana, che la trasform... ► televideo.rai.it
Innocence anticipazioni ultima puntata 1 Novembre 2025
Innocence anticipazioni ultima puntata 1 Novembre 2025 ? Innocence giunge al suo epilogo: l’att... ► soapvibes.it
Dimesso il ragazzo accoltellato nel parco a Cantu: è caccia all'uomo
Il fendente nella parte bassa dell’addome fortunatamente non ha toccato organi vitali e così il gi... ► quicomo.it
I 29 anni di differenza, Nadal e la filosofia: chi è Chiara Patriarca, la futura moglie di Massimo Cacciari
Fino a pochi giorni fa, il nome di Chiara Patriarca era sconosciuto ai più. Oggi, la notizia del su... ► ilgiornale.it
Alessio non sbaglia: è semifinale mondiale a Wuxi, Italia sul podio nel taekwondo
Il 25enne calabrese centra la sua terza medaglia iridata dopo Manchester e Baku. Ora la sfida con l... ► sportface.it
Gimenez non ha dato nulla al Milan e Allegri proprio non se ne capacita (Corsera)
L’analisi del Corriere della Sera sul molle Gimenez. Non riesce a incidere nella squadra di Allegri... ► ilnapolista.it
Calciomercato Inter, la difesa scricchiola: arriva un difensore già a gennaio? Occhio a…
Calciomercato Inter. La sconfitta di ieri a Napoli ha fatto tornare a galla una certa fragilità in ... ► ilnerazzurro.it
Massimiliano Rosolino, caos sui social dopo le lacrime di Magnini a Ballando: cosa è successo
È basta un'allusione, neppure troppo velata, fatta da Filippo Magnini in merito ad alcuni problemi ... ► ilgiornale.it
Ballando con Le Stelle, Selvaggia Lucarelli a Barbara D’Urso: “Ma davvero rosichi a questi livelli?”. Cosa è successo e perché la concorrente è apparsa ‘fuori fuoco’
La valanga si forma da un sassolino. Che pare un modo di dire e invece è vero, l’instabilità del ma... ► ilfattoquotidiano.it
Genova, raid fascista nella notte al liceo Da Vinci occupato: aule devastate e svastiche sui muri
Blitz neofascista al liceo Da Vinci di Genova: una quarantina di incappucciati, al grido di “viva i... ► fanpage.it
Valeria Di Maggio, la giovane azzurra della città di San Pio tenta la carta delle Regionali
Valeria Di Maggio aveva già fatto le prove candidandosi nelle liste di Forza Italia alle elezioni ... ► foggiatoday.it
20° Roma Film Fest, "La lezione", con Matilda De Angelis e Stefano Accorsi in uno psicodramma diretto da Stefano Mordini
Dramma dalle tinte gialle e dai personaggi psicotici, quello presentato in anteprima nazionale all... ► ilgiornaleditalia.it
Terremoto, stop a concerto del big italiano: pompieri sul palco e tra la folla
Un clima di festa, luci che accarezzano il sipario e il cuore che batte forte: doveva essere una se... ► caffeinamagazine.it
Finale Sinner Zverev Atp Vienna 2025: diretta ore 14 Sky Sport e NOW, differita ore 16 TV8
Dall'Australia a Vienna. 272 giorni dopo la finale dell'Australian Open, Jannik Sinner torna ad affr... ► digital-news.it
Milano, due ragazzi feriti a coltellate: grave un 18enne
(Adnkronos) – Due ragazzi, un 18enne e un 17enne, sono stati accoltellati nella notte a via Camoens ... ► periodicodaily.com
Infortunio Mkhitaryan, cosa filtra sul suo problema muscolare rimediato in Napoli Inter? La sensazione è che…
di Redazione Inter News 24Infortunio Mkhitaryan, cosa filtra sul suo problema muscolare rimediato in... ► internews24.com
Anthony Hopkins, la confessione sull'alcolismo: "Avrei potuto uccidere qualcuno"
La star irlandese premio Oscar de Il silenzio degli innocenti è tornato a parlare di un periodo part... ► movieplayer.it
Trump al vertice Asean: l'orchestra suona la colonna sonora di Rocky
C’è anche l’orchestra che suona la colonna sonora del film ‘Rocky’ con Sylvester Stallone nello spe... ► lapresse.it
GRAVI INDIZI DI REATO – Il killer BTK, La maschera della normalità
Wichita, Kansas. È il 1974 quando un tranquillo quartiere di periferia viene scosso da un orrore in... ► lidentita.it
Tragedia a Vetralla: 35enne trovato senza vita in casa
Una vera e propria tragedia. Un 35enne è stato ritrovato privo di vita nella sua casa a Vetralla, ... ► viterbotoday.it
MotoGp, Alex Marquez trionfa in Malesia. Bagnaia si ritira
(Adnkronos) – Alex Marquez trionfa nel Gp di Malesia, centra la terza vittoria nella MotoGp 2025 e b... ► periodicodaily.com
Yousef, 16 anni, è uscito dalla sua casa di Parma e non è più tornato: scomparso da dieci giorni
Yousef, un ragazzo di 16 anni, che vive a Parma, è scomparso da casa dal 16 ottobre. Come riporta ... ► parmatoday.it
San Giuliano Terme, Ilaria Boggi entra in Forza Italia: "Scelta fatta per ritrovare libertà"
Forza Italia annuncia l’ingresso di Ilaria Boggi. “Il nostro partito cresce per metodo, non per ca... ► pisatoday.it
Bergarè: gran finale tra show cooking, spettacoli e musica live con Augusto Favaloro e i Rubacuori
Gran finale tra show cooking, spettacoli e musica live con Augusto Favaloro e i Rubacuori. Ultima ... ► reggiotoday.it
Guardia giurata scopre la moglie in macchina con l’amante: spara e ferisce l’uomo
Villa Carcina (Brescia), 26 ottobre 2025 – Spara all’amante della moglie e lo ferisce a una gamba... ► ilgiorno.it
La Meditazione Sahaja Yoga: quando la salute si ritrova nel silenzio interiore
Non solo rilassamento, ma una trasformazione profonda. La meditazione Sahaja Yoga unisce scienza e... ► ilgiornaleditalia.it
“Ho dovuto purtroppo cominciare di nuovo il mio percorso oncologico. Voglio lanciare un messaggio…”: così Carolyn Smith a Ballando con Le Stelle
La quinta puntata di Ballando con Le Stelle è appena iniziata e Carolyn Smith chiede a Milly Carlu... ► ilfattoquotidiano.it
Si chiude con grande successo la settima edizione del Cortona Jazz Festival
Arezzo, 26 ottobre 2025 – Si chiude con grande successo la settima edizione del Cortona Jazz Festi... ► lanazione.it
Milano Cortina 2026, il viaggio della fiamma: da Achille Lauro a Giuseppe Tornatore, da Cristiana Girelli a Flavia Pennetta
La Fondazione Milano Cortina 2026 annuncia i tedofori che accompagneranno la Fiamma Olimpica nel suo... ► vanityfair.it
Matteo Berrettini e la giusta scelta strategica di saltare Parigi. Dove giocherà l’ultimo torneo prima della Coppa Davis
Ufficialmente Matteo Berrettini era iscritto alle qualificazioni dell’ultimo Masters 1000 dell’anno... ► oasport.it
Vecchiano, avviati i lavori al ponte sull'Ozzeri: intervento da 200mila euro
Nei giorni scorsi è stato allestito il cantiere per l'avvio dei lavori di riparazione al ponte di ... ► pisatoday.it
Beatrice Bellucci, 20enne morta a Roma in un incidente stradale, il padre: “Era una ragazza splendida e sana”
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il racconto del papà: l’ultimo messaggio non ricevuto Andrea Belluc... ► dayitalianews.com
Svolta sul furto dei gioielli a Louvre: due arresti. La furia della procuratrice di Parigi per la fuga di notizie: chi sono i due sospettati
Due persone sono state arrestate ieri sera sospettate di far parte della banda che ha messo a segn... ► open.online
Alla Regione Siciliana il Premio Braille 2025 dell'Unione italiana ciechi, Schifani: "Riconoscimento al nostro impegno"
È stato assegnato alla Regione Siciliana il Premio Louis Braille per il 2025. Il riconoscimento è ... ► palermotoday.it
Alex Marquez domina Sepang, ancora una gioia per il team Gresini: è il miglior team indipendente del 2025
Semplicemente perfetto. Alex Marquez coglie il suo terzo successo stagionale, dominando il Gran Pr... ► ravennatoday.it
Inter, Marotta non ci sta “Si era detto basta rigrorini”
Marotta non ci sta Il Presidente e CEO nerazzurro Giuseppe Marotta è intervenuto nel post-part... ► ilprimatonazionale.i
Grottaminarda, scuole chiuse il 27 ottobre dopo la scossa di terremoto
Domani scuole chiuse anche a Grottaminarda a scopo precauzionale.A seguito della sequenza sismica ... ► avellinotoday.it
ADDIO CALLEJON: tragedia per l’ex campione del Napoli | De Laurentiis in lacrime avvisato dalla camera mortuaria
ADDIO CALLEJON: tragedia per l’ex campione del Napoli | De Laurentiis in lacrime avvisato dalla cam... ► napolipiu.com
Social City, ancora non ufficiale la selezione del nuovo direttore: Arpi in pole position
Giuseppe Arpi è il nuovo direttore generale della Messina Social City? E' la domanda ancora senza ... ► messinatoday.it
Bastianini show, da 19esimo a settimo. Bezzecchi soffre, ma conserva il terzo posto in campionato
Enea Bastianini rimonta fino alla settima posizione, Marco Bezzecchi non va oltre l'undicesima pos... ► riminitoday.it
Ricordate Natalia Estrada? Ha una grande amica vip, ma a tornare in tv non ci pensa proprio: ecco chi è
Lontana da oltre vent’anni dal mondo della televisione, Natalia Estrada racconta il motivo del suo ... ► donnapop.it
Forbidden fruit, anticipazioni dal 27 al 31 ottobre: Alihan geloso di Zeynep, Zehra sospetta che Kemal la tradisca
Forbidden fruit la soap turca prosegue a gran ritmo su Canale 5 e si prepara a regalarci nuovi colp... ► superguidatv.it
Destra e sinistra in Rai, la battuta della Lucarelli a Ballando: “Ho scoperto una cosa interessante…” (VIDEO)
Nel corso della puntata di Ballando con le Stelle 2025 andata in onda ieri sera su Rai1, Selvaggia ... ► cinemaserietv.it
Colazione prima dell'allenamento? Dipende dai tuoi obiettivi...
Allenarsi a stomaco vuoto può aiutare a perdere peso, ma per alcuni il cortisolo schizza alle stelle... ► gazzetta.it
Calendario Liga 2025/2026: date, orari, partite, risultati, classifica
Tutto sul massimo campionato di calcio spagnolo, con il programma delle partite e i risultati giorn... ► calcionews24.com
Temperature stabili, ma condizioni variabili: le previsioni meteo su Bari e provincia
Sarà una settimana con temperature nella media stagionale, ma con cambi di scenari atmosferici. A ... ► baritoday.it
Napoli in ansia, De Bruyne rischia un lungo stop: quando può tornare
Il belga costretto al cambio contro l’Inter: oggi gli esami al bicipite femorale. Conte teme di per... ► sportface.it
La Notte nel Cuore: la dizi ci aspetta stasera, 26 ottobre 2025, ecco le Anticipazioni
Il secondo appuntamento con La Notte nel Cuore ci aspetta questa sera, domenica 26 ottobre 2025. Ecc... ► comingsoon.it
Inaugurazioni: il Foyer Caffè del Verdi si presenta alla città
Si avvicina l'attesa apertura della Stagione operistica con una nuova e straordinaria produzione d... ► pisatoday.it
Fiorello: “Sanremo? Dopo cinque edizioni basta così, non sarebbe giusto”
(Adnkronos) – Un altro Sanremo? “Dopo cinque edizioni basta, non lo farei per rispetto ad Amadeus, ... ► ildifforme.it
Marco Maccarini: "Camminare mi ha cambiato la vita"
Presentatore, autore, speaker radiofonico. Sempre ad alta velocità. Poi ha fatto una scelta: rallent... ► gazzetta.it
Calendario Premier League 2025/2026: date, orari, partite, risultati, classifica
Tutto sul massimo campionato inglese, con il programma giornata per giornata. Calendario Premier Le... ► calcionews24.com