Tragedia nella notte a Tempio Pausania, in Gallura, dove un'auto con a bordo cinque giovani è preci... ► ilgiornale.it

Lo svizzero chiude davanti a Schwarz e Brennsteiner. De Aliprandini 18°, Vinatzer 21° Marco Odermat... ► sportface.it

“Andavo in onda col sorriso ma dentro avevo una specie di tormento, un buio”. È una confessione a c... ► ilfattoquotidiano.it

Roma, 26 ott – Quarant’anni fa, il 7 ottobre dell’85, un commando di terroristi palestinesi prendev... ► ilprimatonazionale.i

Il Torino ospita il Genoa nella giornata 8 del campionato di Serie A con la speranza di dare seguit... ► infobetting.com

Dopo la vittoria col Napoli i granata ospitano i liguri in cerca di punti per lasciare l'ultima piaz... ► gazzetta.it

Via libera dalla giunta capitolina alla delibera per l’aumento del costo orario del servizio Oepac... ► romatoday.it

Secondo un informatore, il nuovo sensore di Sony da 200 megapixel potrebbe dare del filo da torcer... ► tuttoandroid.net

Morto l'operaio caduto da un ponteggio nel Foggiano. Non ce l'ha fatta l'operaio di 58 anni Matteo D... ► quotidianodipuglia.i

Nel pomeriggio di sabato, una donna è stata soccorsa e recuperata a Carinola, in frazione Croce di... ► casertanews.it

11.56 Attenzione alle divisioni all'interno della Chiesa, della Comunità cristiana, che la trasform... ► televideo.rai.it

Innocence anticipazioni ultima puntata 1 Novembre 2025 ? Innocence giunge al suo epilogo: l’att... ► soapvibes.it

Il fendente nella parte bassa dell’addome fortunatamente non ha toccato organi vitali e così il gi... ► quicomo.it

Fino a pochi giorni fa, il nome di Chiara Patriarca era sconosciuto ai più. Oggi, la notizia del su... ► ilgiornale.it

Il 25enne calabrese centra la sua terza medaglia iridata dopo Manchester e Baku. Ora la sfida con l... ► sportface.it

L’analisi del Corriere della Sera sul molle Gimenez. Non riesce a incidere nella squadra di Allegri... ► ilnapolista.it

Calciomercato Inter. La sconfitta di ieri a Napoli ha fatto tornare a galla una certa fragilità in ... ► ilnerazzurro.it

È basta un'allusione, neppure troppo velata, fatta da Filippo Magnini in merito ad alcuni problemi ... ► ilgiornale.it

La valanga si forma da un sassolino. Che pare un modo di dire e invece è vero, l’instabilità del ma... ► ilfattoquotidiano.it

Blitz neofascista al liceo Da Vinci di Genova: una quarantina di incappucciati, al grido di “viva i... ► fanpage.it

Valeria Di Maggio aveva già fatto le prove candidandosi nelle liste di Forza Italia alle elezioni ... ► foggiatoday.it

Dramma dalle tinte gialle e dai personaggi psicotici, quello presentato in anteprima nazionale all... ► ilgiornaleditalia.it

Un clima di festa, luci che accarezzano il sipario e il cuore che batte forte: doveva essere una se... ► caffeinamagazine.it

Dall'Australia a Vienna. 272 giorni dopo la finale dell'Australian Open, Jannik Sinner torna ad affr... ► digital-news.it

(Adnkronos) – Due ragazzi, un 18enne e un 17enne, sono stati accoltellati nella notte a via Camoens ... ► periodicodaily.com

di Redazione Inter News 24Infortunio Mkhitaryan, cosa filtra sul suo problema muscolare rimediato in... ► internews24.com

La star irlandese premio Oscar de Il silenzio degli innocenti è tornato a parlare di un periodo part... ► movieplayer.it

C’è anche l’orchestra che suona la colonna sonora del film ‘Rocky’ con Sylvester Stallone nello spe... ► lapresse.it

Wichita, Kansas. È il 1974 quando un tranquillo quartiere di periferia viene scosso da un orrore in... ► lidentita.it

Una vera e propria tragedia. Un 35enne è stato ritrovato privo di vita nella sua casa a Vetralla, ... ► viterbotoday.it

(Adnkronos) – Alex Marquez trionfa nel Gp di Malesia, centra la terza vittoria nella MotoGp 2025 e b... ► periodicodaily.com

Yousef, un ragazzo di 16 anni, che vive a Parma, è scomparso da casa dal 16 ottobre. Come riporta ... ► parmatoday.it

Forza Italia annuncia l’ingresso di Ilaria Boggi. “Il nostro partito cresce per metodo, non per ca... ► pisatoday.it

Gran finale tra show cooking, spettacoli e musica live con Augusto Favaloro e i Rubacuori. Ultima ... ► reggiotoday.it

Villa Carcina (Brescia), 26 ottobre 2025 –  Spara all’amante  della moglie e lo ferisce a una gamba... ► ilgiorno.it

Non solo rilassamento, ma una trasformazione profonda. La meditazione Sahaja Yoga unisce scienza e... ► ilgiornaleditalia.it

La quinta puntata di Ballando con Le Stelle è appena iniziata e Carolyn Smith chiede a Milly Carlu... ► ilfattoquotidiano.it

Arezzo, 26 ottobre 2025 –  Si chiude con grande successo la settima edizione del Cortona Jazz Festi... ► lanazione.it

La Fondazione Milano Cortina 2026 annuncia i tedofori che accompagneranno la Fiamma Olimpica nel suo... ► vanityfair.it

Ufficialmente Matteo Berrettini era iscritto alle qualificazioni dell’ultimo Masters 1000 dell’anno... ► oasport.it

Nei giorni scorsi è stato allestito il cantiere per l'avvio dei lavori di riparazione al ponte di ... ► pisatoday.it

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il racconto del papà: l’ultimo messaggio non ricevuto Andrea Belluc... ► dayitalianews.com

Due persone sono state arrestate ieri sera sospettate di far parte della banda che ha messo a segn... ► open.online

È stato assegnato alla Regione Siciliana il Premio Louis Braille per il 2025. Il riconoscimento è ... ► palermotoday.it

Semplicemente perfetto. Alex Marquez coglie il suo terzo successo stagionale, dominando il Gran Pr... ► ravennatoday.it

Marotta non ci sta Il Presidente e CEO nerazzurro Giuseppe Marotta è intervenuto nel post-part... ► ilprimatonazionale.i

Domani scuole chiuse anche a Grottaminarda a scopo precauzionale.A seguito della sequenza sismica ... ► avellinotoday.it

ADDIO CALLEJON: tragedia per l’ex campione del Napoli | De Laurentiis in lacrime avvisato dalla cam... ► napolipiu.com

Giuseppe Arpi è il nuovo direttore generale della Messina Social City? E' la domanda ancora senza ... ► messinatoday.it

Enea Bastianini rimonta fino alla settima posizione, Marco Bezzecchi non va oltre l'undicesima pos... ► riminitoday.it

Lontana da oltre vent’anni dal mondo della televisione, Natalia Estrada racconta il motivo del suo ... ► donnapop.it

Forbidden fruit la soap turca prosegue a gran ritmo su Canale 5 e si prepara a regalarci nuovi colp... ► superguidatv.it

Nel corso della puntata di Ballando con le Stelle 2025 andata in onda ieri sera su Rai1, Selvaggia ... ► cinemaserietv.it

Allenarsi a stomaco vuoto può aiutare a perdere peso, ma per alcuni il cortisolo schizza alle stelle... ► gazzetta.it

Tutto sul massimo campionato di calcio spagnolo, con il programma delle partite e i risultati giorn... ► calcionews24.com

Sarà una settimana con temperature nella media stagionale, ma con cambi di scenari atmosferici. A ... ► baritoday.it

Il belga costretto al cambio contro l’Inter: oggi gli esami al bicipite femorale. Conte teme di per... ► sportface.it

Il secondo appuntamento con La Notte nel Cuore ci aspetta questa sera, domenica 26 ottobre 2025. Ecc... ► comingsoon.it

Si avvicina l'attesa apertura della Stagione operistica con una nuova e straordinaria produzione d... ► pisatoday.it

(Adnkronos) – Un altro Sanremo? “Dopo cinque edizioni basta, non lo farei per rispetto ad Amadeus, ... ► ildifforme.it

Presentatore, autore, speaker radiofonico. Sempre ad alta velocità. Poi ha fatto una scelta: rallent... ► gazzetta.it

Tutto sul massimo campionato inglese, con il programma giornata per giornata. Calendario Premier Le... ► calcionews24.com