Terremoto in Irpinia magnitudo 4.0 | Lunedì le scuole rimarranno chiuse
Una scossa di magnitudo?4.0 registrata a 14?chilometri di profondità ha colpito la zona sud?ovest di Montefredane, ravvivando il timore che aleggia da meno di un mese dall’anniversario del sisma del 1980. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Argomenti simili trattati di recente
Una nuova forte scossa di terremoto è stata registrata poco prima delle 22 in Irpinia. Secondo i primi dati dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la magnitudo è compresa tra 3,9 e 4.4. Gente in strada, ma nessun danno. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Terremoto in Irpinia, la Protezione civile: "Nessun danno" $terremoto $avellino $25ottobre - X Vai su X
Terremoto de magnitude 4.0 em Irpinia: moradores preocupados - Una nuova scossa di terremoto ha colpito l'Irpinia, riaccendendo ricordi dolorosi e suscitando preoccupazioni tra la popolazione locale. Riporta notizie.it
Terremoto Irpinia oggi, nuova scossa 3.1 nell’area Avellinese dopo il sisma di ieri - 6 di ieri, due nuove lievi scosse registrate nella notte e all'alba a Montefredane, nessun danno ... Da fanpage.it
Terremoto in Irpinia magnitudo 3.6 alle 14.40 del 24 ottobre. Sentito a Napoli, Salerno, Caserta. Avellino, scuole evacuate - Terremoto scuote l’Irpinia: l’epicentro dell’evento sismico è stato localizzato a Grottolella. Riporta msn.com