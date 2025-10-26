Terremoto in Irpinia magnitudo 4.0 | Lunedì le scuole rimarranno chiuse Elenco dei comuni

Orizzontescuola.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una scossa di magnitudo?4.0 registrata a 14?chilometri di profondità ha colpito la zona sud?ovest di Montefredane. Il terremoto è stato nettamente percepito ad Avellino e nei paesi limitrofi; anche le province di Benevento, Salerno e Napoli hanno registrato il tremore. I centralini dei vigili del fuoco sono stati subissati da telefonate di cittadini spaventati. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

