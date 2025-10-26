Terremoto in Irpinia Fabio Ciciliano ad Avellino dopo il sisma | Quadro rassicurante
È un quadro rassicurante quello tracciato dal Capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano al termine della riunione del Centro di Coordinamento dei Soccorsi, riunito nella sede della. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
"Si è attivata una struttura sismogenetica, una faglia, che sta generando questi terremoti. Potrebbe trattarsi di una faglia inversa" Dopo le ultime scosse di terremoto in Irpinia abbiamo contattato Maurizio Pignone, Geologo dell'Ingv che ci ha svelato cosa sta ac - facebook.com Vai su Facebook
Terremoto in Irpinia, la Protezione civile: "Nessun danno" $terremoto $avellino $25ottobre - X Vai su X
Terremoto in Irpinia, arriva il capo della Protezione civile Ciciliano - Nuova riunione del Centro di Coordinamento Soccorsi in Prefettura ad Avellino dopo le scosse di terremoto delle ultime ore. Segnala msn.com
Terremoto in Irpinia, sopralluogo del direttore Generale della Protezione Civile Regionale della Campania a Montefredane - Il Direttore Generale della Protezione Civile della Regione Campania, Italo Giulivo, ha fatto visita questa mattina al Comune di Montefredane per un sopralluogo nel centro storico, ... Si legge su msn.com
Terremoto nella notte in Irpinia: sisma di magnitudo 3.5 a Bonito (Avellino) - Una scossa di terremoto ha colpito la provincia di Avellino nella notte tra martedì 29 e mercoledì 30 luglio 2025. Riporta tgcom24.mediaset.it