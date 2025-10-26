Terremoto in Irpinia | ecco l' elenco dei comuni dove le scuole resteranno chiuse
Avellino, 26 ottobre 2025 – Dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.0 registrata nella serata di ieri in provincia di Avellino, numerosi sindaci hanno disposto la chiusura temporanea delle scuole di ogni ordine e grado per consentire le verifiche tecniche sugli edifici.I comuni che hanno. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
