Terremoto in Irpinia di magnitudo 4 paura e gente in strada Nella notte scossa 3.1 ai C
AGI - Tre scosse di terremoto hanno fatto tremare l' Irpinia nella serata di sabato: la più forte, di magnitudo 4, è stata avvertite anche nelle province di Napoli, Salerno e Benevento. Non ci sono stati feriti e dagli accertamenti condotti nella notte non sono emersi particolari danni o criticità ma ad Avellino e in diversi paesi la gente si è riversata in strada e qualcuno ha preferito non dormire in casa. Domani le scuole resteranno chiuse in tutta l'Irpinia a titolo precauzionale. Dopo il sisma di venerdì alle 13 con epicentro a Grottolella, l'Irpinia è stata attraversata da uno sciame sismico: stavolta la scossa più forte è stata registrata alle 21,49 in località Montefredane, a una profondità di 14 km. 🔗 Leggi su Agi.it
