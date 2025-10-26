Terremoto in Irpinia Bellizzi | Nessun danno strutturale situazione sotto controllo

«Attualmente la situazione è monitorata». Con queste parole Mario Bellizzi, comandante dei Vigili del Fuoco, ha descritto il quadro sismico che nelle ultime ore interessa l’area.Bellizzi ha precisato che, al momento, «non abbiamo segnalazioni di danni significativi, soltanto qualcosa di lieve. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Una nuova forte scossa di terremoto è stata registrata poco prima delle 22 in Irpinia. Secondo i primi dati dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la magnitudo è compresa tra 3,9 e 4.4. Gente in strada, ma nessun danno. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Terremoto 4.0 Irpinia, nessun danno ma lunedì scuole chiuse in alcuni comuni. Non è l’area del sisma del 1980 - Non è la stessa area del terremoto in Irpinia del 1980, ma lo sciame sismico di queste ore preoccupa gli avellinesi ... Come scrive fanpage.it

Terremoto in Irpinia di 4.0, avvertito in tutta la Campania. Protezione civile: no danni a cose e persone - Diverse persone sono scese in strada nel centro di Avellino e in diversi comuni dell'Irpinia dopo la scossa di terremoto registrata alle 21. Lo riporta huffingtonpost.it

Terremoto 4.0, paura e gente in strada in Irpinia - A meno di un mese dall'anniversario del terremoto che nel 1980 devastò interi paesi e provocò la morte di migliaia di persone, torna la paura in Irpinia: una scossa di magnitudo 4. Si legge su ansa.it