Terremoto in Irpinia Bellizzi | Nessun danno strutturale situazione sotto controllo

Avellinotoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Attualmente la situazione è monitorata». Con queste parole Mario Bellizzi, comandante dei Vigili del Fuoco, ha descritto il quadro sismico che nelle ultime ore interessa l’area.Bellizzi ha precisato che, al momento, «non abbiamo segnalazioni di danni significativi, soltanto qualcosa di lieve. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

