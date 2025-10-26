Terremoto in Irpinia | attivati centri operativi e strutture di accoglienza a Avellino
Alle ore 21:49 locali di questa sera si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.0, con epicentro a circa 1 chilometro a sud-ovest di Montefredane e a una profondità di 14,1 chilometri.Coordinamento Prefettura-Protezione CivileA seguito dell’evento sismico, il Centro di Coordinamento. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Una nuova forte scossa di terremoto è stata registrata poco prima delle 22 in Irpinia. Secondo i primi dati dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la magnitudo è compresa tra 3,9 e 4.4. Gente in strada, ma nessun danno. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Terremoto 4.0 Irpinia, nessun danno ma lunedì scuole chiuse in alcuni comuni. Non è l’area del sisma del 1980 - Non è la stessa area del terremoto in Irpinia del 1980, ma lo sciame sismico di queste ore preoccupa gli avellinesi ... Lo riporta fanpage.it
Terremoto in provincia di Avellino, torna la paura in Irpinia - Secondo la stima provvisoria dell'Ingv la scossa più forte, registrata alle 21. Come scrive adnkronos.com
Sisma, la Prefettura ha attivato un centro di accoglienza a San Tommaso - “Con riferimento al Comune di Avellino, per chi non intendesse rientrare nella propria abitazione durante la notte, e’ stato attivato un luogo di accoglienza previsto dal Piano di protezione ... Riporta msn.com