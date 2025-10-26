Terremoto in Irpinia 4.0 sospeso il concerto di Massimo Ranieri ad Avellino | le parole del cantante

Fanpage.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Evacuato il Teatro Gesualdo di Avellino dove si stava esibendo Massimo Ranieri per la scossa 4.0 in Irpinia. Il cantautore si è rivolto dal palco alla platea degli spettatori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

terremoto irpinia 40 sospesoTerremoto ad Avellino, la nuova scossa di 4.0: torna la paura in Irpinia e in Campania - Nessun danno segnalato e nessun ferito a Protezione Civile e vigili del fuoco, ma i timori ... Secondo ilmattino.it

terremoto irpinia 40 sospesoTerremoto di magnitudo 4.0 in Irpinia: preoccupazione tra i cittadini - Una nuova scossa di terremoto ha colpito l'Irpinia, riaccendendo ricordi dolorosi e suscitando preoccupazioni tra la popolazione locale. Come scrive notizie.it

terremoto irpinia 40 sospesoTerremoto de magnitude 4.0 em Irpinia: moradores preocupados - Una nuova scossa di terremoto ha colpito l'Irpinia, riaccendendo ricordi dolorosi e suscitando preoccupazioni tra la popolazione locale. Lo riporta notizie.it

