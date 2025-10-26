Terremoto in Campania | il Comune di Salerno avvia il monitoraggio attivati i Coc anche in provincia

Fin dalla prima scossa nel pomeriggio di venerdì 24 ottobre, il Comune di Salerno ha cominciato a monitorare con la Protezione Civile l’andamento dello sciame sismico che sta interessando numerose zone della Campania. Tale attività, proseguirà fino alle cessate esigenze. Al momento, nel. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

