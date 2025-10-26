Terremoto in Campania a Cava scuole chiuse lunedì | la decisione del sindaco

Salernotoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per ragioni di prudenza, alla luce degli eventi sismici di queste ore, ho ritenuto utile di chiudere le scuole per fare in modo che si possa verificare la situazione nei plessi.Lo ha annunciato il sindaco di Cava de' Tirreni, Vincenzo Servalli. “Sono consapevole dei disagi alle famiglie di cui mi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

