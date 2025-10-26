Terremoto in Campania a Cava scuole chiuse lunedì | la decisione del sindaco
Per ragioni di prudenza, alla luce degli eventi sismici di queste ore, ho ritenuto utile di chiudere le scuole per fare in modo che si possa verificare la situazione nei plessi.Lo ha annunciato il sindaco di Cava de' Tirreni, Vincenzo Servalli. “Sono consapevole dei disagi alle famiglie di cui mi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Approfondisci con queste news
Domani scuole chiuse in Campania per terremoto in Irpinia - facebook.com Vai su Facebook
Scossa di terremoto avvertita in $Campania alle 21 e 49. Tantissime segnalazioni anche dalla provincia di $Napoli e $Caserta. Epicentro in Irpinia. Magnitudo stimata tra 3.9 e 4.4 - X Vai su X
Scuole chiuse in Campania per terremoto in Irpinia domani 27 ottobre: l’elenco delle città - Le scuole di diversi Comuni saranno chiuse lunedì 27 ottobre per verifiche sui crolli. Riporta fanpage.it
Terremoto in Campania, domani scuole chiuse - 0 registrata nella serata di ieri con epicentro a Montefredane, cresce la prudenza in numerosi comuni dell’Irpinia. Scrive ilfattovesuviano.it
Terremoto in Irpinia, lunedì scuole chiuse in Campania: ecco l'elenco completo - Scuole chiuse domani, lunedì 27 ottobre, in diversi comuni della Campania dopo il terremoto in Irpinia di 4. Da msn.com