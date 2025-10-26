Tempo di lettura: 2 minuti Il ripetersi di eventi sismici negli ultimi giorni ha riacceso l’attenzione sulla necessità di conoscere e mettere in pratica le regole di comportamento in caso di terremoto. La protezione civile e le istituzioni ricordano infatti che la prevenzione e la consapevolezza possono fare la differenza nel ridurre i rischi e salvare vite umane. Ecco il vademecum con le principali indicazioni da seguire: Prima del terremoto Prepararsi è fondamentale. È importante informarsi sulla classificazione sismica del proprio comune e conoscere le norme previste in materia di costruzioni ed emergenze. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Terremoto, il vademecum della prevenzione: cosa fare prima, durante e dopo le scosse