Terremoto domani scuole e uffici chiusi a Benevento
Il sindaco di Benevento Clemente Mastella, dopo le scosse di terremoto che hanno interessato l’Irpinia ha disposto per domani la chiusura di scuole, uffici comunali, ville, parchi, giardini e cimiteri della città. Contestualmente, dice una nota del Comune, saranno effettuate le “opportune verifiche per garantire la sicurezza di dipendenti e cittadini”. L’ordinanza sollecita anche i privati a segnalare ai Vigili del Fuoco “la sussistenza di eventuali criticità relative al patrimonio edilizio privato”. “Il provvedimento ha natura cautelativa – conclude il Comune – e si è reso necessario per consentire le opportune verifiche strutturali, alla luce degli eventi sismici che si sono registrati”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
