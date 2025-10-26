Terremoto domani scuole e uffici chiusi a Benevento

Ildenaro.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Benevento  Clemente Mastella,  dopo le scosse di terremoto che hanno interessato l’Irpinia ha disposto per domani  la chiusura di scuole, uffici comunali, ville, parchi, giardini e cimiteri  della città. Contestualmente, dice una nota del Comune, saranno effettuate le “opportune verifiche per garantire la sicurezza di dipendenti e cittadini”. L’ordinanza sollecita anche i  privati a segnalare ai Vigili del Fuoco “la sussistenza di eventuali criticità  relative al patrimonio edilizio privato”. “Il provvedimento ha natura cautelativa – conclude il Comune – e si è reso necessario per consentire le opportune verifiche strutturali, alla luce degli eventi sismici che si sono registrati”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

terremoto domani scuole ufficiTerremoto: domani chiuse scuole e uffici a Benevento - Il sindaco di Benevento Clemente Mastella, dopo le scosse di terremoto che hanno interessato l'Irpinia ha disposto per domani la chiusura di scuole, uffici comunali, ville, parchi, giardini e cimiteri ... Secondo ansa.it

terremoto domani scuole ufficiScuole chiuse in Campania per terremoto in Irpinia domani 27 ottobre: l’elenco delle città - Le scuole di diversi Comuni saranno chiuse lunedì 27 ottobre per verifiche sui crolli. Si legge su fanpage.it

terremoto domani scuole ufficiTerremoto in Campania, domani scuole chiuse - 0 registrata nella serata di ieri con epicentro a Montefredane, cresce la prudenza in numerosi comuni dell’Irpinia. ilfattovesuviano.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Terremoto Domani Scuole Uffici