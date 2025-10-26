Terremoto Benevento chiude scuole parchi e teatri dopo le scosse

Ordinanza del sindaco Mastella: stop alle attività pubbliche e verifiche strutturali dopo le scosse avvertite in città. Benevento, 26 ottobre 2025 – In ragione delle scosse di terremoto, con epicentro in provincia di Avellino a Montefredane e avvertite anche nella città di Benevento, il sindaco Clemente Mastella ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente con la quale ha disposto per domani 27 ottobre: la chiusura delle scuole pubbliche, private e paritarie di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, del territorio comunale di Benevento;. degli uffici comunali (con onere per i dirigenti di individuare i servizi essenziali per i quali sarà garantito il regolare funzionamento). 🔗 Leggi su Puntomagazine.it