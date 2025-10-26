terremoto avellino scuole chiuse domani anche a benevento sciame sismico nei campi flegrei

Non solo il terremoto ad Avellino, la terra continua a tremare in Campania. L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato che a partire dalla notte, alle ore 00.51, è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. Sono stati rilevati in via preliminare 29 terremoti con una magnitudo massima di 3.1. Per eventuali segnalazioni di danni eo disagi è possibile chiamare i seguenti numeri dell’Amministrazione comunale di Pozzuoli: Centrale Operativa Polizia Municipale: 0818551891; Protezione Civile: 08118894400. L’Amministrazione Comunale insieme con la Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

