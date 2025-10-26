Terremoto Avellino | scossa di magnitudo 4.0 avvertita in tutta la Campania
Torna la paura in Irpinia. Una scossa di magnitudo 4.0, secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, si è verificata nella serata di sabato 25 ottobre 2025 con epicentro a un chilometro di distanza da Montefredane L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
