Terremoto Avellino | scossa di magnitudo 4.0 avvertita in tutta la Campania

Firenzepost.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna la paura in Irpinia. Una scossa di magnitudo 4.0, secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, si è verificata nella serata di sabato 25 ottobre 2025 con epicentro a un chilometro di distanza da Montefredane L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

terremoto avellino scossa di magnitudo 40 avvertita in tutta la campania

© Firenzepost.it - Terremoto Avellino: scossa di magnitudo 4.0 avvertita in tutta la Campania

Scopri altri approfondimenti

terremoto avellino scossa magnitudoTerremoto ad Avellino, scossa di magnitudo 4 a Montefredane: avvertita in tutta Irpinia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Terremoto ad Avellino, scossa di magnitudo 4 a Montefredane: avvertita in tutta Irpinia ... Riporta tg24.sky.it

terremoto avellino scossa magnitudoTerremoto in provincia di Avellino, scossa magnitudo 4.0. Gente in strada e paura - 49 in Irpinia, a Montefredane, provincia di Avellino, a 14 chilometri di profondità. Scrive quotidiano.net

terremoto avellino scossa magnitudoTerremoto Avellino, scossa di magnitudo 4: epicentro a Montefredane. «Avvertita in tutta la Campania» - Secondo i dati dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la magnitudo è di 4. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Terremoto Avellino Scossa Magnitudo