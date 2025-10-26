Terremoto Avellino le crepe nei muri di alcune case di Montefredane
Tanta paura ma nessun ferito o gravi danni a Montefredane, in provincia di Avellino, dove sabato sera una scossa di terremoto di magnitudo 4 ha messo in allerta la popolazione. Questi video mostrano alcune crepe che si sono formate in abitazioni del paese vicino all’epicentro, dove il Comune, guidato dal sindaco Ciro Aquino, ha messo a disposizione alcuni posti letto, allestiti presso il Centro di Comunità della frazione di Arcella, per coloro che preferissero non passare la notte nelle proprie case. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
