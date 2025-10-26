Terremoto | allestito un secondo centro accoglienza ad Avellino 

In mattinata saranno avviate  le verifiche dei Vigili del Fuoco  sugli edifici pubblici ad Avellino e nei comuni dell’Irpinia più interessati dalle scosse di terremoto di ieri sera. Nella notte in molti hanno scelto di dormire in auto e sono anche stati istituiti  due centri di accoglienza in altrettante scuole di Avellino. In giornata saranno emesse  ordinanze di chiusura scuole per lunedi’ ad Avellino e Montefredane e in alcuni comuni vicini all’epicentro ( Grottolella, Altavilla Irpina, Capriglia Irpina, Atripalda) con l’elenco che e’ in aggiornamento. Nel frattempo  in Irpinia ci sono forti piogge  e la Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

