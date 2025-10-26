Terremoto | allestito un secondo centro accoglienza ad Avellino

In mattinata saranno avviate le verifiche dei Vigili del Fuoco sugli edifici pubblici ad Avellino e nei comuni dell’Irpinia più interessati dalle scosse di terremoto di ieri sera. Nella notte in molti hanno scelto di dormire in auto e sono anche stati istituiti due centri di accoglienza in altrettante scuole di Avellino. In giornata saranno emesse ordinanze di chiusura scuole per lunedi’ ad Avellino e Montefredane e in alcuni comuni vicini all’epicentro ( Grottolella, Altavilla Irpina, Capriglia Irpina, Atripalda) con l’elenco che e’ in aggiornamento. Nel frattempo in Irpinia ci sono forti piogge e la Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

A meno di un mese dall'anniversario del terremoto che nel 1980 devastò interi paesi provocando la morte di migliaia di persone, torna la paura in Irpinia. Una scossa di magnitudo 4.0, secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, si è verific - facebook.com Vai su Facebook

Terremoto in Irpinia, sindaco Montefredane: "Allestiti due punti accoglienza, in centro caduti calcinacci" - X Vai su X

Terremoto Avellino, scossa di magnitudo 4: epicentro a Montefredane. «Avvertita in tutta la Campania» - Secondo i dati dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la magnitudo è di 4. Secondo ilgazzettino.it

Terremoto Avellino, nuova scossa 2.1 nella notte. Lunedì scuole chiuse, molte persone hanno dormito in auto - Ad Avellino sospeso il concerto al teatro Gesualdo di Massimo Ranieri: è la seconda volta consecutiva, l'altra era per la mort ... Si legge su msn.com

Terremoto Centro Italia, Meloni: "Nove anni dopo tornata la vita nei Comuni del cratere" - "Oggi il cratere sismico è il cantiere più grande d'Europa e in questo cantiere non si stanno ricostruendo solo le case, gli edifici pubblici, le chiese e le fabbriche. Si legge su tg24.sky.it