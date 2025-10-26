Terremoto ai Campi Flegrei sciame sismico tra Pozzuoli Bacoli e Quarto
(Adnkronos) – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata dall’Ingv nella notte di oggi ai Campi Flegrei, in provincia di Napoli. I comuni più vicini all’epicentro della scossa, delle ore 00.51 e localizzata a una profondità di 2 km, sono stati Pozzuoli, Quarto e Bacoli. Sono in seguito state registrate altre lievi . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Contenuti che potrebbero interessarti
[DATI $RIVISTI] $terremoto Md 3.1 ore 00:51 IT del 26-10-2025 a Campi Flegrei Prof= 2.4 Km $INGV_44524112 - X Vai su X
Geopop. . Terremoto di magnitudo 4.0 avvertito in tutta la Campania. L'epicentro non é stato nei Campi Flegrei come molti hanno pensato. Questo é l'estratto della live di poco fa per aggiornarvi. - facebook.com Vai su Facebook
Campi Flegrei, terremoto di magnitudo 3.1 e nuovo sciame sismico: il comunicato urgente - Il comune di Pozzuoli ha diffuso un comunicato ufficiale rivolto ai cittadini ... Come scrive notizie.it
Terremoto ai Campi Flegrei: scossa alle 00.51, sciame sismico in corso - 51 ai Campi Flegrei; il Comune di Pozzuoli avverte la cittadinanza: in corso sciame sismico. Lo riporta fanpage.it
Campi Flegrei, notte da incubo: sciame sismico ancora in corso - È ancora in corso lo sciame sismico registrato a partire dalle ore 00:51 di oggi nell’area dei Campi Flegrei. Lo riporta napolitoday.it