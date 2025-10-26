Terremoto ai Campi Flegrei di magnitudo 3.1 alle 00.51 sciame sismico in corso

Fanpage.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Terremoto alle 00.51 ai Campi Flegrei con magnitudo 3.1; il Comune di Pozzuoli avverte la cittadinanza: in corso sciame sismico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

