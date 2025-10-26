Terremoto ai Campi Flegrei di magnitudo 3.1 alle 00.51 sciame sismico in corso
Terremoto alle 00.51 ai Campi Flegrei con magnitudo 3.1; il Comune di Pozzuoli avverte la cittadinanza: in corso sciame sismico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Geopop. . Terremoto di magnitudo 4.0 avvertito in tutta la Campania. L'epicentro non é stato nei Campi Flegrei come molti hanno pensato. Questo é l'estratto della live di poco fa per aggiornarvi. - facebook.com Vai su Facebook
#terremoto nei Campi Flegrei segnalato dagli utenti dell'app Rilevatore Terremoto. 56 segnalazioni in un raggio di 12km. Scarica la app da https://sismo.app/it/download per ricevere allerte in tempo reale - X Vai su X
Terremoto Campi Flegrei/ Il bollettino: 135 scosse, due sciami sismici e picco massimo di M 2.9 - Terremoto Campi Flegrei, scopriamo il bollettino settimanale riferito al periodo 13- Da ilsussidiario.net
Terremoto Campi Flegrei oggi, magnitudo 2.5/ Da domenica più di 60 scosse: ultime notizie INGV - 5: in corso un lungo sciame sismico da oltre 60 eventi in 24 ore ... Riporta ilsussidiario.net
Terremoto all'alba ai Campi Flegrei, nuova scossa di magnitudo 2.8 - Terremoto all’alba ai Campi Flegrei, nuova scossa di magnitudo 2. Scrive internapoli.it