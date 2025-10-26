Terremoto ad Avellino | scuole chiuse e attivi i punti di accoglienza

Avellino, 26 ottobre 2025 – Il Commissario Straordinario del Comune di Avellino, dott.ssa Giuliana Perrotta, a seguito dell’evento sismico che ha interessato il territorio comunale nei giorni scorsi, ha firmato un’ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Terremoto in Irpinia. La terra ha tremato alle 21.49 di sabato 25 ottobre. Una scossa lunga una ventina di secondi, di magnitudo 4 con epicentro a Montefredana, in provincia di Avellino. Profondità 14 km. Il sisma è stato avvertito in tutto il territorio regionale Gu - facebook.com Vai su Facebook

Terremoto oggi Avellino, ancora una scossa in provincia - X Vai su X

Terremoto in Irpinia: paura ma niente danni, scuole chiuse lunedì. “Tanti hanno preferito dormire in auto” - Continua lo sciame sismico che da venerdì colpisce l'Alta Irpinia. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Terremoto in Irpinia, chiuse domani le scuole ad Avellino - Il commissario straordinario del comune di Avellino Giuliana Perrotta ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e dell'università per la giornata di domani in seguito alle sciame sis ... Scrive ansa.it

Terremoto in Irpinia, domani scuole chiuse ad Avellino e in provincia: l'elenco - 0 con epicentro a Montefredane in queste ore molti sindaci stanno chiudendo le scuole in vista della giornata di domani, lunedì ... Come scrive msn.com