Terremoto ad Avellino le crepe nell' asfalto

Torna la paura in Irpinia: una scossa di magnitudo 4.0 si è verificata sabato sera con epicentro a un chilometro di distanza da Montefredane, in provincia di Avellino, e a una profondità di 14 chilometri. La gente si è riversata in strada. Il sisma ha provocato crepe nell'asfalto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Terremoto ad Avellino, le crepe nell'asfalto

Terremoto Avellino, scossa di magnitudo 4: epicentro a Montefredane. «Avvertita in tutta la Campania»

Terremoto Avellino, scossa di magnitudo 4. «Avvertita anche a Napoli, Salerno e Benevento»

Terremoto ad Avellino, Pappalardo (Ingv): «Scosse di origine tettonica delle faglie dell'Irpinia, nessun danno segnalato» - «C'è stato una nuova scossa di magnitudo 4 alle ore 21,49 con epicentro a Montefredane in provincia di Avellino ad una profondità 14.