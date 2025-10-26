Terremoto ad Avellino la scossa durante lo show di Massimo Ranieri | cosa è successo in sala

Momenti di paura questa sera al Teatro Carlo Gesualdo di Avellino, dove era in corso il concerto di Massimo Ranieri. Lo spettacolo Tutti i sogni ancora in volo, previsto inizialmente per lo scorso aprile e poi rinviato, era appena iniziato quando alle 21:49 una scossa di terremoto ha attraversato la sala. Il sisma, di magnitudo 4.0 con epicentro nel territorio del comune di Montefredane, è stato registrato a una profondità di circa 14 chilometri. La scossa è stata avvertita distintamente non solo ad Avellino, ma in gran parte della Campania, raggiungendo anche Napoli, Caserta, Salerno e Benevento. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

