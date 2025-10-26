Terremoto ad Avellino la scossa durante lo show di Massimo Ranieri | cosa è successo in sala
Momenti di paura questa sera al Teatro Carlo Gesualdo di Avellino, dove era in corso il concerto di Massimo Ranieri. Lo spettacolo Tutti i sogni ancora in volo, previsto inizialmente per lo scorso aprile e poi rinviato, era appena iniziato quando alle 21:49 una scossa di terremoto ha attraversato la sala. Il sisma, di magnitudo 4.0 con epicentro nel territorio del comune di Montefredane, è stato registrato a una profondità di circa 14 chilometri. La scossa è stata avvertita distintamente non solo ad Avellino, ma in gran parte della Campania, raggiungendo anche Napoli, Caserta, Salerno e Benevento. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Argomenti simili trattati di recente
Terremoto Avellino, l'Ingv: «Attenzione molto elevata, area ad alta pericolosità sismica» - facebook.com Vai su Facebook
$Terremoto, torna l'incubo in $Irpinia. Altra scossa ad $Avellino: che succede - X Vai su X
Terremoto ad Avellino, la scossa durante lo show di Massimo Ranieri: cosa è successo in sala - Momenti di paura questa sera al Teatro Carlo Gesualdo di Avellino, dove era in corso il concerto di Massimo Ranieri. Da msn.com
Terremoto durante il concerto di Massimo Ranieri ad Avellino: paura in sala ma nessuna scena di panico - Questa sera l'esibizione dal vivo nella struttura di piazza Castello. Secondo msn.com
Terremoto in provincia di Avellino, torna la paura in Irpinia - Secondo la stima provvisoria dell'Ingv la scossa più forte, registrata alle 21. Si legge su adnkronos.com