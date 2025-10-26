Terremoto ad Avellino la notizia si è appena saputa | la decisione
– Alle 21:49 di venerdì 25 ottobre 2025, un terremoto di magnitudo 4 ha colpito la provincia di Avellino, risvegliando il timore di un territorio che non ha mai dimenticato la propria vulnerabilità sismica. Un rombo improvviso, profondo e inquietante, ha attraversato le abitazioni, seguito da un sussulto secco che ha fatto vibrare vetri e lampadari. In pochi istanti, una sensazione di allerta ha invaso la popolazione: il pavimento che trema, il silenzio rotto dai primi allarmi, la necessità istintiva di uscire all’aperto. . 🔗 Leggi su Tvzap.it
