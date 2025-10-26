Terremoto a Montefredane memoria e consapevolezza | tra paura e rispetto per la terra
Montefredane — Nella notte la terra ha tremato, e con quel movimento breve ma netto sono tornati alla mente i giorni del 1980, quando il terremoto cambiò per sempre il volto dell’Irpinia. Stavolta la scossa è stata più lieve, ma la paura, soprattutto tra i più anziani, è riemersa intatta. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Terremoto in Irpinia, a Montefredane due siti accoglienza. Sindaco: 'in corso verifiche, qualche lesione in abitazioni' $ANSA - X Vai su X
Radio1 Rai. . #Terremoto in #Irpinia: una scossa di magnitudo 4 è stata registrata ieri a #Montefredane, #Avellino, seguita da altre più lievi nella notte. Centinaia le persone scese in strada per lo spavento, al momento non si registrano danni o feriti, ma il sis - facebook.com Vai su Facebook
Terremoto di magnitudo 4 a Montefredane: allerta e paura in Campania - La provincia di Avellino ha nuovamente fatto registrare un terremoto di magnitudo 4, percepito in larga parte della Campania. Si legge su notizie.it