Terremoti in Campania la terra trema tra Avellino e Campi Flegrei nel giro di poche ore

Una serata di paura quella di ieri: prima l’Irpinia scossa da un sisma di magnitudo 4, poi nella notte un nuovo boato nei Campi Flegrei. Gente in strada, controlli e scuole chiuse in diversi comuni. Una serata da incubo quella di sabato 25 ottobre per la Campania, che nel giro di poche ore ha tremato due volte. Prima l’Irpinia, poi i Campi Flegrei. Due eventi distinti, ma capaci di riaccendere la paura di chi ancora ricorda bene cosa significa convivere con il rischio sismico. Alle 21:49 la terra ha iniziato a muoversi in provincia di Avellino: epicentro a Montefredane, magnitudo 4.0, profondità di circa 14 chilometri. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

