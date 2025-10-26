Terre rare TikTok e soia | segni di intesa Usa-Cina E i dazi al 100% restano sospesi

Dopo mesi di schermaglie e minacce di nuovi dazi, Stati Uniti e Cina sembrano aver trovato un punto d’incontro. Il segretario al Tesoro americano Scott Bessent ha annunciato la conclusione di un accordo di principio con Pechino su due temi centrali per l’equilibrio economico globale: le terre rare e la soia. La notizia, diffusa al termine di due giorni di negoziati in Malesia, arriva a pochi giorni dal previsto faccia a faccia tra Donald Trump e Xi Jinping, che si terrà in Corea del Sud e che dovrebbe consolidare l’intesa. Bessent ha affermato che un' escalation dei dazi alla Cina è " di fatto fuori discussione " in seguito a quelli che ha descritto come colloqui " molto buoni ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Terre rare, TikTok e soia: segni di intesa Usa-Cina. E i dazi al 100% restano sospesi

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Trump vuole rompere il monopolio cinese sulle $TerreRare ma non riesce a recuperare il ritardo. Lo sviluppo di una catena di approvvigionamento davvero indipendente dalla Cina potrebbe richiedere dai 10 ai 20 anni. - X Vai su X

Un nuovo piano della Commissione, il RESourceEU, per unificare gli sforzi dell’Unione sul tema delle terre rare, evitando la dipendenza dalla Cina, analogamente a quanto venne fatto sui vaccini ai tempi del Covid - facebook.com Vai su Facebook

Dai dazi a TikTok, dalle terre rare alla soia, Stati Uniti e Cina verso un accordo globale - Dopo due giorni di negoziati in Asia, Washington e Pechino annunciano un consenso preliminare su un’intesa che tocca tutti i fronti: dazi, TikTok, terre rare e soia. Da ilmessaggero.it

Usa-Cina: accordo su terre rare e soia. Stop ai dazi al 100% per Pechino, intesa sulla vendita di TikTok - L’annuncio del segretario al Tesoro Bessent dopo due giorni di negoziati in Malesia e in vista dell’incontro tra Trump e Xi ... Segnala msn.com

Accordo tra Usa e Cina su terre rare e soia. Bessent: stop dazi 100% a Pechino - Stati Uniti e Cina si preparano a «finalizzare i dettagli» di un accordo commerciale prima dell'attesissimo incontro tra Donald Trump e Xi Jinping in Corea del Sud. Si legge su ilmessaggero.it