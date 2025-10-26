Terre rare TikTok e soia | segni di intesa Usa-Cina E i dazi al 100% restano sospesi

Dopo mesi di schermaglie e minacce di nuovi dazi, Stati Uniti e Cina sembrano aver trovato un punto d’incontro. Il segretario al Tesoro americano Scott Bessent ha annunciato la conclusione di un accordo di principio con Pechino su due temi centrali per l’equilibrio economico globale: le terre rare e la soia. La notizia, diffusa al termine di due giorni di negoziati in Malesia, arriva a pochi giorni dal previsto faccia a faccia tra Donald Trump e Xi Jinping, che si terrà in Corea del Sud e che dovrebbe consolidare l’intesa. Bessent ha affermato che un' escalation dei dazi alla Cina è " di fatto fuori discussione " in seguito a quelli che ha descritto come colloqui " molto buoni ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

