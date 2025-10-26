Teo Mammucari ‘apre’ La Cassaforte di Domenica In

Davidemaggio.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna oggi, domenica 26 ottobre, dalle 14.00 alle 17.10 su Rai 1, un nuovo appuntamento con  Domenica In, condotto da  Mara Venier  in compagnia di  Tommaso Cerno,  Teo Mammucari  ed  Enzo Miccio, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Anticipazioni e ospiti del 26 ottobre 2025. Una sesta puntata ricca di ospiti, che intreccia cinema, televisione, attualità e intrattenimento.  Diego Abatantuono  e  Virginia Raffaele  saranno in studio per parlare del nuovo film di Riccardo Milani,  La vita va così, appena uscito nelle sale.  Carmine Recano, protagonista della serie  Noi del Rione Sanità, sarà ospite insieme a  Don Antonio Loffredo, il ‘parroco visionario’ simbolo del quartiere napoletano, accompagnato da alcuni giovani del Rione. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

teo mammucari 8216apre8217 la cassaforte di domenica in

© Davidemaggio.it - Teo Mammucari ‘apre’ La Cassaforte di Domenica In

News recenti che potrebbero piacerti

teo mammucari 8216apre8217 cassaforteTeo Mammucari ‘apre’ La Cassaforte di Domenica In - Domenica In: Mara Venier conduce una nuova puntata, per Teo Mammucari un nuovo gioco. Secondo davidemaggio.it

Teo Mammucari, gaffe in diretta a Domenica In: “Credeva di essere in pubblicità”/ Cos’è successo - Teo Mammucari convinto di essere in pausa pubblicitaria: Domenica In in tilt, sguardi imbarazzati e reazioni dei fan. Si legge su ilsussidiario.net

Teo Mammucari tagliato nella seconda puntata di Domenica In: “È finita, oggi ho fatto due minuti” - Il gioco telefonico che Mara Venier ha affidato al comico si è ridotto sensibilmente rispetto alla prima ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Teo Mammucari 8216apre8217 Cassaforte