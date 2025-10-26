Teo Mammucari ‘apre’ La Cassaforte di Domenica In

Torna oggi, domenica 26 ottobre, dalle 14.00 alle 17.10 su Rai 1, un nuovo appuntamento con Domenica In, condotto da Mara Venier in compagnia di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Anticipazioni e ospiti del 26 ottobre 2025. Una sesta puntata ricca di ospiti, che intreccia cinema, televisione, attualità e intrattenimento. Diego Abatantuono e Virginia Raffaele saranno in studio per parlare del nuovo film di Riccardo Milani, La vita va così, appena uscito nelle sale. Carmine Recano, protagonista della serie Noi del Rione Sanità, sarà ospite insieme a Don Antonio Loffredo, il ‘parroco visionario’ simbolo del quartiere napoletano, accompagnato da alcuni giovani del Rione. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Teo Mammucari ‘apre’ La Cassaforte di Domenica In

