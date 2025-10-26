Tentata spaccata ricettazione e furti | due imputati condannati in abbreviato

Brindisireport.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Due imputati a processo per una “spaccata”, tentata, e un furto sono stati condannati dal gup del tribunale di Brindisi Simone Orazio, al termine del processo celebrato con rito abbreviato. Si tratta di Simone Spagnoletto (28 anni, di Brindisi) e Cosimo Morleo (27 anni, di Mesagne). I. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

