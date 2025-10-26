Tentata spaccata ricettazione e furti | due imputati condannati in abbreviato
BRINDISI - Due imputati a processo per una “spaccata”, tentata, e un furto sono stati condannati dal gup del tribunale di Brindisi Simone Orazio, al termine del processo celebrato con rito abbreviato. Si tratta di Simone Spagnoletto (28 anni, di Brindisi) e Cosimo Morleo (27 anni, di Mesagne). I. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Approfondisci con queste news
OTTIMO INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO SOCCORSI DUE ROCCIATORI IN DIFFICOLTA'A GAETA PRESSO LA MONTAGNA SPACCATA Due scalatori in difficoltà lungo la costa, bloccati su una parete rocciosa a picco: impossibile operare via mare, ci - facebook.com Vai su Facebook
Ruba all'Ovs, in cella per furto. L'amico nei guai per ricettazione - Sabato scorso, all'alba, l'intrusione di un giovane che ha divelto la porta scorrevole e danneggiato le casse dell'Ovs convinto di trovare soldi. Da ilgazzettino.it
Furto con spaccata in auto: "Ridatemi oggetti e computer. Tentativi di prelievo con la card" - di Laura ValdesiUn’oasi di tranquillità, il lago di Chiusi. Riporta lanazione.it
Tentate estorsioni e furti, sette arresti nel cosentino - I carabinieri del Comando provinciale di Cosenza, con il coordinamento della Dda di Catanzaro, hanno eseguito a Cetraro un'ordinanza cautelare emessa dal Gip, nei confronti di 8 soggetti accusati, a ... Da ansa.it