Tentano colpo grosso nella via del lusso a Capri | arrestati mentre stavano lasciando l' isola

Ieri pomeriggio la polizia ha tratto in arresto tre persone di origine russa di 47, 56 e 39 anni per furto aggravato. In particolare, gli agenti del commissariato di Capri, a seguito di una segnalazione, sono intervenuti presso un negozio di via Camerelle a Capri per un furto.Giunti sul posto, i. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

