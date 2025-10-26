Tensioni nel Mar dei Caraibi | nave lanciamissili Usa

Thesocialpost.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nave lanciamissili statunitense, la Uss Gravely, è arrivata a Trinidad e Tobago, l’arcipelago situato a circa dieci chilometri dalle coste del Venezuela. L’unità è stata avvistata stamani al largo della capitale Port of Spain, come riportato da giornalisti presenti sul posto. L’arrivo della Uss Gravely, accompagnata da un’ unità di marines, è stato presentato ufficialmente come parte di esercitazioni con l’esercito di Trinidad, ma avviene in un contesto di forte tensione tra Washington e Caracas. Il governo venezuelano accusa gli Stati Uniti — impegnati in una campagna militare contro i cartelli della droga — di “preparare una guerra” ai propri confini. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

tensioni nel mar dei caraibi nave lanciamissili usa

© Thesocialpost.it - Tensioni nel Mar dei Caraibi: nave lanciamissili Usa

Argomenti simili trattati di recente

tensioni mar caraibi naveVenezuela, nave da guerra Usa arrivata a Trinidad e Tobago - L'arrivo della Uss Gravely, visibile da questa mattina al largo della capitale Port of Spain, è avvenuto ufficialmente per esercitazioni con l'esercito di Trinidad. Segnala tg24.sky.it

tensioni mar caraibi naveNave da guerra Usa a 10 km dalle coste del Venezuela. Caracas: "Preparano l'invasione" - Una nave lanciamissili Usa è arrivata a Trinidad e Tobago per esercitazioni con l’esercito locale. Riporta msn.com

tensioni mar caraibi naveL'espansione della presenza militare statunitense nel Mar dei Caraibi e le sue implicazioni per il Venezuela - Un'operazione militare contro il narcotraffico nel Mar dei Caraibi sta trasformando gli equilibri geopolitici. Lo riporta notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Tensioni Mar Caraibi Nave