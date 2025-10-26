Tensioni nel Mar dei Caraibi | nave lanciamissili Usa
Una nave lanciamissili statunitense, la Uss Gravely, è arrivata a Trinidad e Tobago, l’arcipelago situato a circa dieci chilometri dalle coste del Venezuela. L’unità è stata avvistata stamani al largo della capitale Port of Spain, come riportato da giornalisti presenti sul posto. L’arrivo della Uss Gravely, accompagnata da un’ unità di marines, è stato presentato ufficialmente come parte di esercitazioni con l’esercito di Trinidad, ma avviene in un contesto di forte tensione tra Washington e Caracas. Il governo venezuelano accusa gli Stati Uniti — impegnati in una campagna militare contro i cartelli della droga — di “preparare una guerra” ai propri confini. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
