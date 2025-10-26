Tennis Sinner vince torneo di Vienna
16.44 Jannik Sinner vince il torneo di Vienna battendo in finale Alex Zverev 3-6 6-3 7-5 in 2h30'. Per l'altoatesino si tratta del 22° torneo vinto in carriera, il secondo nella capitale austriaca anche se non consecutivo. Nel primo set, a Zverev basta un break al 4° gioco per chiudere 63 in 47'. Sinner si 'vendica' strappando il servizio al 2° gioco della seconda partita e conquista il set 63 in 44'. Nel terzo e decisivo set, Jannik fallisce due palle break al 5° game, ma vince sul servizio di Zverev l'11° gioco. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
