Il CT Albinea difende la vetta nella sfida che apre il girone di ritorno di Serie A2 maschile. In via Grandi, alle 10, arriva il fanalino di coda Alghero, ancora fermo al palo, e per i padroni di casa l’occasione è ghiotta, anche perché nelle due gare che chiuderanno la regular season si dovrà fare i conti con Macerata e Bisenzio, non certo le ultime arrivate. Lo slot da straniero sarà utilizzato per il belga Tibo Colson (foto), ex numero 395 del mondo, mentre dall’altra parte del campo occhio ai soliti Noce e Otegui. La sfida d’andata vide la netta affermazione albinetana col punteggio di 6-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tennis a2 maschile. Albinea difende la vetta. Ingaggiato Tibo Colson