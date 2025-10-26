Tennis a2 maschile Albinea difende la vetta Ingaggiato Tibo Colson
Il CT Albinea difende la vetta nella sfida che apre il girone di ritorno di Serie A2 maschile. In via Grandi, alle 10, arriva il fanalino di coda Alghero, ancora fermo al palo, e per i padroni di casa l’occasione è ghiotta, anche perché nelle due gare che chiuderanno la regular season si dovrà fare i conti con Macerata e Bisenzio, non certo le ultime arrivate. Lo slot da straniero sarà utilizzato per il belga Tibo Colson (foto), ex numero 395 del mondo, mentre dall’altra parte del campo occhio ai soliti Noce e Otegui. La sfida d’andata vide la netta affermazione albinetana col punteggio di 6-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
Il programma della terza giornata maschile e femminile di Serie A1 by BMW in programma domani Girone 1 maschile Match Ball Firenze Country Club Park Tennis Club Genova CT Palermo TC Crema Girone 1 femminile TC Parioli TC Cagliari TC Ru - facebook.com Vai su Facebook
Tennis: Macerata vince ancora in A2 - Nel primo campo, Jiri Vesely, il ceco ex numero 35 ATP, ha dominato Juan Bautista Otegui con un perentorio 6- Come scrive msn.com
A2, il Tc Alghero ospita Macerata - Il Tc Alghero Mp Finance torna sui campi di casa per disputare la terza giornata del girone 6 del campionato nazionale di Serie A2 di tennis maschile a squadre ... Da alguer.it
Tennis Serie A2: contro i pugliesi l’occasione per consolidare il primato in classifica. Il TC Pistoia vuole la quarta gioia di fila, CT Maglie avvisato - "Quella di domenica sarà una partita molto equilibrata a mio avviso, che per quanto ci riguarda giocheremo sostanzialmente come ... Come scrive sport.quotidiano.net