Tempio Pausania incidente fatale | Omar Masia muore cadendo da un ponte padre vigile tra i soccorsi

Notizieaudaci.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come è avvenuto l’incidente?. La tragedia si è consumata nella notte tra il 25 e il 26 ottobre lungo la strada Baldu-L’Agnata, nelle campagne periferiche di Tempio Pausania, in Gallura. Una Bmw con a bordo cinque giovani, diretti a una festa privata, è sbandata per cause ancora in fase di accertamento ed è precipitata da un ponte in pietra con parapetti arrugginiti. L’impatto ha causato la morte sul colpo di Omar Masia, 25 anni, di Calangianus, seduto sul sedile posteriore. Chi era la vittima e chi sono gli altri coinvolti?. Omar Masia era figlio di un vigile del fuoco locale, Massimiliano Masia, che è stato tra i primi a intervenire sul luogo dell’incidente. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

