Tempio Pausania auto precipita da un ponte | morto 25enne Tra i soccorritori il padre

Tragedia nella notte alla periferia di Tempio Pausania, in Gallura (Sardegna): una Bmw con a bordo cinque ragazzi diretti a una festa di laurea è precipitata giù da un ponte, provocando la morte del 25enne Omar Masia. Tra i soccorritori che si sono occupati dell’incidente anche il padre del ragazzo, Massimiliano, uno dei vigili del fuoco in servizio nel distaccamento locale. Senza sapere che si trattasse del figlio, l’uomo è intervenuto per prestare i primi soccorsi ed è stato lui stesso a scoprire chi era la vittima. La tragedia è avvenuta lungo la strada Baldu-L’Agnata. Gravi gli altri quattro giovani sull’auto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

