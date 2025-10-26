Tempio Pausania auto precipita da un ponte | morto 25enne Tra i soccorritori il padre

Lapresse.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia nella notte alla periferia di Tempio Pausania, in Gallura (Sardegna): una Bmw con a bordo cinque ragazzi diretti a una festa di laurea è precipitata giù da un ponte, provocando la morte del 25enne Omar Masia. Tra i soccorritori che si sono occupati dell’incidente anche il padre del ragazzo, Massimiliano, uno dei vigili del fuoco in servizio nel distaccamento locale. Senza sapere che si trattasse del figlio, l’uomo è intervenuto per prestare i primi soccorsi ed è stato lui stesso a scoprire chi era la vittima. La tragedia è avvenuta lungo la strada Baldu-L’Agnata. Gravi gli altri quattro giovani sull’auto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

tempio pausania auto precipita da un ponte morto 25enne tra i soccorritori il padre

© Lapresse.it - Tempio Pausania, auto precipita da un ponte: morto 25enne. Tra i soccorritori il padre

Leggi anche questi approfondimenti

tempio pausania auto precipitaTempio Pausania, auto precipita da un ponte: morto 25enne. Tra i soccorritori il padre - Tragedia nella notte alla periferia di Tempio Pausania, in Gallura (Sardegna): una Bmw con a bordo cinque ragazzi diretti a una festa di laurea è precipitata ... Da lapresse.it

tempio pausania auto precipitaAuto con cinque giovani precipita da un ponte: muore un 26enne, tra i soccorritori il padre vigile del fuoco - La tragedia a Tempio Pausania nella notte tra sabato e domenica. Riporta cosenzachannel.it

tempio pausania auto precipitaAuto con 5 giovani precipita dal ponte in Sardegna: Omar muore a 26 anni, tra i soccorsi il padre pompiere - La vettura coni 5 giovani che tornavano da una festa  di laurea è caduta in un torrente causano la morte di Omar ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Tempio Pausania Auto Precipita