Tempio Pausania auto con 5 ragazzi a bordo precipita da un cavalcavia | morto un 25enne il corpo recuperato dal padre Vigile del Fuoco - VIDEO
Gli altri quattro ragazzi a bordo sono rimasti feriti in modo grave e sono stati trasportati d’urgenza in ospedale. Le loro condizioni restano sotto osservazione Tragedia nella notte nelle campagne di Tempio Pausania. Un’auto Bmw, con a bordo cinque ragazzi, è precipitata da un ponte lungo la. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Scopri altri approfondimenti
Un'auto, con cinque ragazzi a bordo, è precipitata da un ponte nelle campagne di Tempio Pausania. Nello schianto ha perso la vita un giovane di 25 anni, Omar Masia, originario di Calangianus. Tra i soccorritori è intervenuto il padre della vittima, vigile del fu - facebook.com Vai su Facebook
Tempio Pausania, un albero per la salute all’ospedale Paolo Dettori - X Vai su X
Tempio Pausania, auto con 5 giovani cade dal ponte: muore un ragazzo di 25 anni. Il vigile del fuoco che lo soccorre è il padre - Feriti gli altri quattro giovani a bordo di una Bmw ... Riporta corriere.it
Auto con 5 giovani precipita dal ponte in Sardegna: Omar muore a 26 anni, tra i soccorsi il padre pompiere - La vettura coni 5 giovani che tornavano da una festa di laurea è caduta in un torrente causano la morte di Omar ... Si legge su fanpage.it
Tragedia a Tempio Pausania, auto esce di strada: morto un giovane - La Bmw su cui viaggiavano 5 giovani è finita fuori strada: uno di loro ha perso la vita ... Come scrive cagliaripad.it