Tempio Pausania auto con 5 ragazzi a bordo precipita da un cavalcavia | morto un 25enne il corpo recuperato dal padre Vigile del Fuoco - VIDEO

26 ott 2025

Gli altri quattro ragazzi a bordo sono rimasti feriti in modo grave e sono stati trasportati d’urgenza in ospedale. Le loro condizioni restano sotto osservazione Tragedia nella notte nelle campagne di Tempio Pausania. Un’auto Bmw, con a bordo cinque ragazzi, è precipitata da un ponte lungo la. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Tempio Pausania, auto con 5 ragazzi a bordo precipita da un cavalcavia: morto un 25enne, il corpo recuperato dal padre Vigile del Fuoco

