Telecronaca Lazio Juve: chi commenta il match dell’Olimpico, valido per l’8ª giornata del campionato di Serie A 202526. Una sfida che scotta, una notte che può cambiare una stagione. Lazio Juve si affrontano questa sera all’Olimpico (ore 20:45, diretta DAZN) in un posticipo che va ben oltre i tre punti in palio. Per entrambe le squadre, reduci da un periodo complicato e alle prese con pesanti emergenze, è una partita da non fallire, un crocevia fondamentale per il futuro. Lazio in emergenza cerca la spinta dell’Olimpico. La squadra di Maurizio Sarri arriva alla sfida dopo un avvio di stagione altalenante, reso ancora più difficile da un’incredibile serie di infortuni che ha decimato soprattutto l’attacco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Telecronaca Lazio Juve: chi commenta il match dell’Olimpico. Scelta la coppia per la super sfida di Serie A dei bianconeri