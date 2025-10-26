Telecronaca Lazio Juve | chi commenta il match dell’Olimpico Scelta la coppia per la super sfida di Serie A dei bianconeri
Telecronaca Lazio Juve: chi commenta il match dell’Olimpico, valido per l’8ª giornata del campionato di Serie A 202526. Una sfida che scotta, una notte che può cambiare una stagione. Lazio Juve si affrontano questa sera all’Olimpico (ore 20:45, diretta DAZN) in un posticipo che va ben oltre i tre punti in palio. Per entrambe le squadre, reduci da un periodo complicato e alle prese con pesanti emergenze, è una partita da non fallire, un crocevia fondamentale per il futuro. Lazio in emergenza cerca la spinta dell’Olimpico. La squadra di Maurizio Sarri arriva alla sfida dopo un avvio di stagione altalenante, reso ancora più difficile da un’incredibile serie di infortuni che ha decimato soprattutto l’attacco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ore 15.30 Lazio-Juventus (Terza Giornata Serie A Women) in onda su #RaiSport58 Telecronaca: Tiziana Alla e Katia Serra Inviata: Sara Meini #LazioJuventus #SerieAWomen #TerzaGiornata #RaiSport #calciofemminile #VivaIlCalcioInChiaro - facebook.com Vai su Facebook
Volevo dire a @SkySport che ai commentatori di Genoa vs Lazio manca dire “FORZA GENOA” per concludere degnamente la loro telecronaca. - X Vai su X
Telecronaca Como Juve: chi commenta il match del Sinigaglia. Scelta la coppia per la sfida dei bianconeri - Scelta la coppia per la sfida dei bianconeri, valida per la 7ª giornata di Serie A 25/26 Operazione ripartenza, vietato sbagliare. Da juventusnews24.com
Arbitro Lazio Juve, designato il fischietto del posticipo di campionato: ecco chi dirigerà la sfida in programma all’Olimpico - Arbitro Lazio Juve, sarà Andrea Colombo della sezione di Como a dirigere l’importante posticipo domenicale. Secondo juventusnews24.com