Teleconsulto pediatrico | Sarà esteso anche a Grosseto La conferma dalla Regione

GROSSETO Incontro importantissimo del Comitato Promotore della proposta di inziativa popolare ora legge regionale nr 44 del 2025 sulla Guardia Medica Pediatrica. La sindaca di Talla Eleonora Ducci e il presidente di 'Cuore di Bimbo' Andrea Fiori sono stati ricevuti dal direttore generale dell'Assessorato alla Salute della Toscana, Federico Gelli per parlare dell'inizio della fase applicativa delle sperimentazioni sulla guardia medica pediatrica. La delibera 1417 di fine settembre aveva suscitato molta preoccupazione fra le famiglie in quanto prevedeva che il teleconsulto fosse sperimentato nella sola Area della Toscana Centro.

