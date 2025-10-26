Teleconsulto pediatrico | Sarà esteso anche a Grosseto La conferma dalla Regione
GROSSETO Incontro importantissimo del Comitato Promotore della proposta di inziativa popolare ora legge regionale nr 44 del 2025 sulla Guardia Medica Pediatrica. La sindaca di Talla Eleonora Ducci e il presidente di ’Cuore di Bimbo’ Andrea Fiori sono stati ricevuti dal direttore generale dell’Assessorato alla Salute della Toscana, Federico Gelli per parlare dell’inizio della fase applicativa delle sperimentazioni sulla guardia medica pediatrica. La delibera 1417 di fine settembre aveva suscitato molta preoccupazione fra le famiglie in quanto prevedeva che il teleconsulto fosse sperimentato nella sola Area della Toscana Centro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
La sperimentazione del teleconsulto pediatrico sarà estesa alla Asl sud est. Lo ha comunicato Federico Gelli, direttore generale dell'assessorato regionale alla salute, in un incontro con il sindaco del comune aretino di Talla Eleonora Ducci ed il presidente di - facebook.com Vai su Facebook
Guardia pediatrica, esteso il teleconsulto - Guardia medica pediatrica, teleconsulto esteso su tutto il territorio toscano, compresa la provincia di Arezzo. Come scrive teletruria.it
“Teleconsulto pediatrico: bene la sperimentazione, ma la Valtiberina non resti esclusa” - La posizione di Adesso Riformisti: "Manca da anni il terzo pediatra e l’ultimo bando regionale per coprire la zona carente è andato deserto, lasciando scoperto un servizio essenziale. Lo riporta arezzonotizie.it