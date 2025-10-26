Teleconsulto guardia pediatrica | Sperimentazione anche a Siena

Incontro importantissimo venerdì a Firenze del Comitato Promotore della proposta di iniziativa popolare ora legge regionale numero 44 del 2025 sulla guardia medica pediatrica. La sindaca di Talla Eleonora Ducci e il Presidente di "Cuore di Bimbo" Andrea Fiori sono stati ricevuti dal direttore generale dell’Assessorato alla Salute della Toscana Federico Gelli per parlare dell’inizio della fase applicativa delle sperimentazioni sulla guardia medica pediatrica. La delibera di fine settembre aveva suscitato molta preoccupazione fra le famiglie in quanto prevedeva che il teleconsulto fosse sperimentato nella sola Area della Toscana Centro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

