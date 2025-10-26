Tè nella skincare | benefici e proprietà per la pelle della bevanda più consumata al mondo
È la bevanda più consumata al mondo dopo l’acqua. Tant’è che, secondo la FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura), la sua produzione globale avrebbe superato i 6,5 milioni di tonnellate nel 2022, con una crescita costante da oltre due decenni. Il tè unisce tutto il mondo. Dall’Inghilterra dove, accompagnato da alzatine di dolci e salati, rappresenta più di una semplice merenda, al Giappone che ne ha fatto un vero e proprio rituale. Del resto, i suoi benefici sono molteplici. I profumi al tè, per esempio, infondono calma e serenità. Mentre l’estratto di tè nella skincare è fortemente antiossidante e anti-età. 🔗 Leggi su Amica.it
Contenuti che potrebbero interessarti
CIAO ROMA finalmenteeeee!!! da oggi venerdì 10 ottobre fino a domenica 12 avremo uno stand al pop-up di @mycupoftea.it, a Palazzo Firenze! vieni a trovarci, fare due chiacchiere con noi e testare i nostri prodotti makeuo con benefici skincare, ti aspet - facebook.com Vai su Facebook
Il nuovo Teint Radiance di Yves Rocher, protagonista della cover beauty di Vanity Fair in edicola, unisce un incarnato uniforme ai benefici trattanti e duraturi di un prodotto skincare che stimola la luminosità della pelle - X Vai su X
Proprietà e benefici dell'olio di vinaccioli per il viso, super-ingrediente autunnale per la skincare antiage - è uno degli ingredienti più interessanti della skincare antietà. Da vogue.it