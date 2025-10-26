È la bevanda più consumata al mondo dopo l’acqua. Tant’è che, secondo la FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura), la sua produzione globale avrebbe superato i 6,5 milioni di tonnellate nel 2022, con una crescita costante da oltre due decenni. Il tè unisce tutto il mondo. Dall’Inghilterra dove, accompagnato da alzatine di dolci e salati, rappresenta più di una semplice merenda, al Giappone che ne ha fatto un vero e proprio rituale. Del resto, i suoi benefici sono molteplici. I profumi al tè, per esempio, infondono calma e serenità. Mentre l’estratto di tè nella skincare è fortemente antiossidante e anti-età. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Tè nella skincare: benefici e proprietà per la pelle della bevanda più consumata al mondo