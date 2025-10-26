tassa sulle cedole le vittime illustri

Uno stuolo di «vittime» illustri può finire nella rete della nuova tassazione sui dividendi. Circa 1 miliardo è il gettito atteso dalle tabelle allegate al testo della manovra di bilancio 2026. Non è detto che la misura arrivi all’approvazione, ma ad oggi prevede una tassazione del 24% sui dividendi elargiti a società, imprenditori ed enti residenti con quote inferiori al 10% del capitale di una società. Tra i big di Piazza Affari potenzialmente colpiti, spicca la figura dell’imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone che, per esempio, vanta il 6,28% di Generali. Considerando che il Leone ha distribuito 2,17 miliardi di dividendi nel 2025 a valere sul 2024, con il nuovo prelievo (che in realtà è la rimozione del regime di esclusione precedente) si troverebbe a versare quasi 33 milioni (su 136,4 milioni di dividendi lordi). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

