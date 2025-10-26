Tassa sulle banche Salvini a Patuelli | Per ogni lamentela chiederemo 1 miliardo in più
(Adnkronos) – "Ogni lamentela in più" da parte delle banche "è un miliardo in più che gli chiediamo". Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a Napoli per la presentazione dei candidati di lista della Lega in vista delle Regionali, commentando le parole del presidente dell'Associazione bancaria italiana (Abi) Antonio Patuelli, secondo cui . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
