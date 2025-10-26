' Tartufo' il 21 novembre al Teatro al Parco

26 ott 2025

Dall’omonima commedia di MolièreChi è Tartufo? Un truffatore o un eroe? Un attore o un politico? Un prete o un guaritore? Un sant’uomo, come vuole il padrone di casa, o un impostore, come vuole il resto della famiglia che lo ospita? Un mistificatore o un uomo consapevole delle mistificazioni. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

