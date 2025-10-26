Tarquinia | successo per il debutto di PRIME PAGINEaCOLORI due giorni dedicati alla lettura per i più piccoli
Un fine settimana intenso e partecipato ha inaugurato PRIME PAGINEaCOLORI, la nuova sezione del festival “PAGINEaCOLORI” dedicata alla promozione della lettura per i bambini da 0 a 6 anni. L’iniziativa, promossa dall’associazione Dandelion APS e vincitrice del bando nazionale “Leggimi 0-6” del. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
