Tarquinia successo per il debutto di Pagine a Colori

Tarquinia (VT), 26 ottobre 2025 – Un fine settimana intenso e partecipato ha inaugurato PRIME PAGINEaCOLORI, la nuova sezione del festival “PAGINEaCOLORI” dedicata alla promozione della lettura per i bambini da 0 a 6 anni. L’iniziativa, promossa dall’associazione Dandelion APS e vincitrice del bando nazionale “Leggimi 0-6” del Centro per il Libro e la Lettura (Cepell), ha visto Tarquinia protagonista di due giornate all’insegna dei libri, del teatro e della condivisione. Il teatro comunale “Rossella Falk” ha registrato il tutto esaurito il 24 ottobre con lo spettacolo inaugurale “La libreria fantastica” del Teatro Verde di Roma. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it